"Было ужасно". Журналист провёл неделю на мегакалорийной диете Уоррена Баффетта

Coca-Cola, фастфуд и конфеты — именно такой рацион приписывают легендарному инвестору.

Журналист Business Insider Боб Брайан провёл неделю, придерживаясь диеты бизнесмена и инвестора Уоррена Баффета. Своими ощущениями от эксперимента он поделился на страницах издания.

Как признавал сам Баффетт, он "ест как шестилетний" — в его рацион входят огромные количества продуктов компаний McDonald's, See's Candies и Coca-Cola.

Журналист Боб Брайан придерживался диеты финансиста в течение 7 дней, потребляя в среднем четыре тысячи калорий в сутки. По итогам недели он набрал 3,5 килограмма лишнего веса. Кроме того, Брайан отметил повышение утомляемости и плохое настроение, сопровождавшее его всё время диеты.

Журналист заявил, что "это было ужасно", и призвал всех не придерживаться диеты легендарного инвестора. Он предположил, что "питаться, как Баффетт, может только Баффетт", и пообещал вернуться к своему привычному рациону.

— У меня осталась лишь пара лишних килограммов и хорошая история, — заключил Брайан.