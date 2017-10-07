Глава МИД Саудовской Аравии допустил скорое снятие санкций с России

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что попытается договориться с международным сообществом о снятии санкций с России.

— Мы работаем с Россией как с дружественной страной. Мы, конечно, уважаем международное право и не считаем, что наши инвестиции в Россию его нарушают. Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии этих санкций, — приводит слова аль-Джубейра РИА "Новости".

По мнению главы МИД Саудовской Аравии, развитие отношений с Россией не нарушает стратегического партнёрства Эр-Рияда и Вашингтона.