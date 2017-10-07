С помощью Telegram-бота москвичи записались к врачу более 30 тыс. раз

Чтобы записаться на приём, нужно отправить боту через Telegram номер своего ОМС и дату рождения.

С момента запуска телеграм-бота жители столицы записались на приём к врачу свыше 30 тыс. раз. Об этом на своей странице в сети Twitter написал мэр города Сергей Собянин.

В августе писал, что мы запустили телеграм-бота для записи к врачам @MosUslugiBot. За полтора месяца им воспользовались больше 30 тысяч раз — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 октября 2017 г.

— Чаще всего горожане планировали визиты к офтальмологам, хирургам и лор-врачам, — уточнил градоначальник.

Ранее Лайф писал, что Сергей Собянин опроверг информацию по совмещению платной медицины и обязательного медицинского страхования.