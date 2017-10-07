Агент Шакиры опроверг информацию о расставании певицы с Жераром Пике

Представитель Шакиры опроверг распространённую рядом СМИ информацию о расставании колумбийской певицы с защитником сборной Испании по футболу и клуба "Барселона" Жераром Пике. Об этом пишет портал Hola.

— У них всё по-прежнему. Эти слухи распространяют люди, которые хотят причинить Пике вред, — приводит издание слова агента певицы.

Информация о кризисе длящихся уже семь отношений Пике и Шакиры появилась в середине сентября этого года. Чтобы опровергнуть слухи, футболист даже выкладывал в социальных сетях фотографии с отдыха в кругу семьи — Шакиры и двух детей. Однако 6 октября в СМИ вновь появились утверждения, что пара рассталась.

Жерар Пике стал объектом для всеобщей критики из-за своей позиции по референдуму о независимости Каталонии. Футболист открыто заявлял о своей поддержке плебисцита, чем навлёк гнев со стороны многих болельщиков испанской сборной — во время пятничного матча "фурии рохи" против сборной Албании испанцы освистывали Пике с трибун.