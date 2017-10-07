Илон Маск может оказать помощь в восстановлении энергоснабжения в Пуэрто-Рико

Глава американской компании Tesla Илон Маск и губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло планируют объединить усилия по восстановлению энергоснабжения в стране. Об этом они договорились в сети Twitter.
@elonMusk Let's talk. Do you want to show the world the power and scalability of your #TeslaTechnologies? PR could be that flagship project. https://t.co/McnHKwisqc— Ricardo Rossello (@ricardorossello) 6 октября 2017 г.
Рикардо Росселло обратился к предпринимателю с просьбой о помощи, предложив "показать мощь и масштаб Tesla". Маск в ответ выразил надежду, что его компания сможет помочь, и предложил обсудить вопрос в деталях.
Глава Пуэрто-Рико обратился к бизнесмену не просто так. За день до их беседы в "Твиттере" Маск сказал, что может оказать помощь в восстановлении электроэнергии на острове, серьёзно пострадавшем от урагана "Мария".
Маск предполагает использовать солнечные панели своей компании для восстановления энергоснабжения. С их помощью бизнесмен планирует электрифицировать весь остров.
Ураган "Мария", обрушившийся на остров в середине сентября, нанёс Пуэрто-Рико ущерб на сумму около 95 миллиардов долларов, унеся жизни 34 человек. На большей части острова отсутствуют питьевая вода и электроэнергия.
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