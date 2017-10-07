Илон Маск может оказать помощь в восстановлении энергоснабжения в Пуэрто-Рико

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Илон Маск может оказать помощь в восстановлении энергоснабжения в Пуэрто-Рико

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Илон Маск. Фото @ REUTERS

Глава компании Tesla ответил на просьбу о помощи со стороны главы Пуэрто-Рико, отправленную через Twitter.

Глава американской компании Tesla Илон Маск и губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло планируют объединить усилия по восстановлению энергоснабжения в стране. Об этом они договорились в сети Twitter.

Рикардо Росселло обратился к предпринимателю с просьбой о помощи, предложив "показать мощь и масштаб Tesla". Маск в ответ выразил надежду, что его компания сможет помочь, и предложил обсудить вопрос в деталях.

Глава Пуэрто-Рико обратился к бизнесмену не просто так. За день до их беседы в "Твиттере" Маск сказал, что может оказать помощь в восстановлении электроэнергии на острове, серьёзно пострадавшем от урагана "Мария".

Маск предполагает использовать солнечные панели своей компании для восстановления энергоснабжения. С их помощью бизнесмен планирует электрифицировать весь остров.

Ураган "Мария", обрушившийся на остров в середине сентября, нанёс Пуэрто-Рико ущерб на сумму около 95 миллиардов долларов, унеся жизни 34 человек. На большей части острова отсутствуют питьевая вода и электроэнергия.

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