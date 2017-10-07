Трамп и Макрон обсудили ситуацию вокруг КНДР и Ирана

Лидеры двух стран обменялись соболезнованиями по поводу трагедий в Лас-Вегасе и Марселе.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопрос ядерной программы Ирана и кризис на Корейском полуострове в ходе телефонного разговора. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

— Лидеры вновь подтвердили приверженность обеспечению денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, они рассмотрели возможности продолжения совместной работы, направленной на то, чтобы закрыть Ирану все пути к созданию ядерного оружия, — сказано в заявлении.

Также президенты обсудили борьбу с терроризмом и принесли друг другу соболезнования по поводу недавних трагедий в Лас-Вегасе и Марселе.

Ранее Дональд Трамп рассказал своему французскому коллеге о готовности применить военные меры против КНДР.