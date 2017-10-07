Авиагиганта Airbus заподозрили в коррупции

Через сеть подставных фирм компания передавала взятки лицам, ответственным за подписание соглашений о поставках самолётов.

Один из крупнейших мировых авиапроизводителей — концерн Airbus — заподозрили в причастности к коррупции. Как сообщает портал Der Spiegel, мюнхенская прокуратура располагает информацией, что с помощью подкупа компании удалось в 2016 году продать самолёты в ряд стран, в том числе Казахстан, Китай и Индонезию.

Для претворения в жизнь коррупционных схем сотрудники парижского отделения Airbus создали целую сеть подставных фирм в разных странах, через которые передавали взятки.

Именно так, по информации издания, удалось заключить контракт на поставку истребителей Eurofighter в Австрию. Впрочем, аналогичную схему использовали и во время сделок по пассажирским и транспортным самолётам.

Всего под подозрение попали 16 сотрудников концерна, однако главы Airbus среди них нет.