Минздрав утвердил форму справки о смене пола

Справка будет выдаваться на основании решения врачебной комиссии, состоящей из врача-психиатра, врача-сексолога и медицинского психолога.

В Минздраве России разработали проект справки о смене пола. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Смена пола может быть произведена только после наблюдения психиатра. Наблюдение должно длиться в течение полутора лет. После этого врачебная комиссия должна решить, выдавать справку или нет.

При положительном ответе пациенту выдаётся справка, в которой фиксируется, что "произошла половая переориентация". На основании справки можно будет сменить свидетельство о рождении и паспорт.

Планируется, что приказ вступит в силу 1 января 2018 года. До 19 октября будет проходить общественное обсуждение этого проекта.

Ранее Лайф писал, как уроженцу Дагестана приходится скрываться от односельчан из-за смены пола. На этот шаг он решился ради любви. Молодой человек решил сделать операцию по смене пола, чтобы быть вместе со своим возлюбленным.