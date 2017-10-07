СМИ назвали имя потенциального преемника Тиллерсона в случае его отставки

Директор Центрального разведывательного управления Майкл Помпео может сменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США. С таким заявлением выступил целый ряд американских СМИ, предрекающих скорую отставку Тиллерсона.

О напряжённых отношениях между нынешним главой Госдепартамента и президентом сообщалось неоднократно. И хотя обе стороны пытались отрицать существующие между ними разногласия, источники из администрации Белого дома уверяют, что Трамп Тиллерсоном недоволен.

— Между ними не установились того типа близкие отношения, которые у Трампа сложились с другими членами кабинета, — отмечает телеканал CNN.

Портал Axios полагает, что именно Помпео станет новым госсекретарём США, подкрепляя эту догадку рядом тезисов. В частности, утверждается, что именно в компании нынешнего главы ЦРУ Трамп проводит значительную часть своего рабочего времени, а также неоднократно просил его совета по вопросам иммиграционной политики и работы конгресса.

— Помпео будет восприниматься мировыми лидерами как член внутреннего круга Трампа, тогда как Тиллерсона в таком качестве никто не видит, — резюмирует Axios.

Сроки, в течение которых произойдёт отставка, журналисты не называют. В то же время CNN, ссылаясь на свои источники, утверждает: "Мало кто считает, что Тиллерсону удастся задержаться в Госдепартаменте на долгое время".