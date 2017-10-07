Нападающий "Эвертона" был лишён прав на два года и приговорён к 100 часам общественных работ за вождение в нетрезвом виде.

Нападающего "Эвертона" Уэйна Руни заметили за выполнением общественных работ. Об этом сообщает The Sun.

EXCLUSIVE: Wayne Rooney spotted painting park benches as part of community service https://t.co/BjRXyFqqo6 — The Sun (@TheSun) 6 октября 2017 г.

Футболиста, приговорённого к выполнению общественных работ за пьяную езду, заметили за покраской скамеек в парке в пяти километрах от его дома. К выполнению работ он приступил на этой неделе.

Сообщается, что Руни хотел сохранить начало выполнения наказания в тайне и просил британскую Фемиду позволить "применить свои навыки с пользой" и тренировать детей.

Напомним, в ночь на 1 сентября Уэйн Руни был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде. На суде, помимо выполнения общественных работ, футболист был также приговорён к лишению водительских прав на два года.