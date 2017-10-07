Мединский туманно прокомментировал слухи о его госпитализации

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Мединский туманно прокомментировал слухи о его госпитализации

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Министр культуры России Владимир Мединский. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о его госпитализации, однако не подтвердил её и не опроверг.

— Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла. Работал и буду работать, — написал Мединский на своей странице в "Твиттере".

Кроме того, министр выложил фотографию Псковского кремля, сделанную, по его словам, в субботу. Судя по тому, что на снимке явно день, а на момент публикации записи в "Твиттере" в Пскове был поздний вечер пятницы, не совсем понятно, в какой именно день Мединский сфотографировал кремль и какое отношение снимок имеет к остальному сообщению.

Как ранее писал Лайф, о госпитализации Владимира Мединского сообщил журналист Алексей Венедиктов. Позднее в Минкульте пояснили ТАССу, что речь идёт о плановом осмотре, а не о госпитализации.

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