Мединский туманно прокомментировал слухи о его госпитализации

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о его госпитализации, однако не подтвердил её и не опроверг.

— Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла. Работал и буду работать, — написал Мединский на своей странице в "Твиттере".

А вот и Псков. Древний Кремль.

Путешествуйте по России! pic.twitter.com/13SEorRS0V — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 6 октября 2017 г.

Кроме того, министр выложил фотографию Псковского кремля, сделанную, по его словам, в субботу. Судя по тому, что на снимке явно день, а на момент публикации записи в "Твиттере" в Пскове был поздний вечер пятницы, не совсем понятно, в какой именно день Мединский сфотографировал кремль и какое отношение снимок имеет к остальному сообщению.

Как ранее писал Лайф, о госпитализации Владимира Мединского сообщил журналист Алексей Венедиктов. Позднее в Минкульте пояснили ТАССу, что речь идёт о плановом осмотре, а не о госпитализации.