Сделка ОПЕК+ принесла бюджетам России и Саудовской Аравии $40 млрд

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что кооперация двух стран по стабилизации цен на нефть "принесла свои плоды".

Сделка ОПЕК+ принесла бюджетам России и Саудовской Аравии $40 миллиардов. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

— Эта сделка принесла и российскому, и саудовскому бюджетам около $40 млрд дополнительных доходов, — отметил он.

Дмитриев также отметил, что кооперация России и Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть "принесла свои плоды". Он подчеркнул, что, если бы страны не заключили сделку, цены на нефть могли бы упасть ниже отметки в $35 за баррель.

Король Саудовской Аравии прибыл в Москву в среду, 4 октября. Это первый подобного рода визит за всю историю дипломатических отношений между странами.