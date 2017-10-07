Бушующий в Германии шторм "Ксавьер" остановил движение поезда Москва — Париж

Обрушившийся на Германию шторм "Ксавьер" парализовал движение железнодорожного транспорта в стране — ряд направлений пришлось временно закрыть. Как сообщает сайт РЖД, остановился и следовавший из Москвы в Париж поезд.

— Поезд № 23 Москва — Париж остановлен на станции Жепин (город на западе Польши на границе с Германией. — Прим. Лайфа). По информации немецких железных дорог, открытие участка Франкфурт-на-Одере — Берлин ожидается к середине дня 7 октября, — говорится в распространённом сообщении.

Российским железнодорожникам удалось договориться с представителями Польши, Германии и Франции, чтобы пассажиров этого поезда доставили до станций назначения автобусами и местными поездами.