Бушующий в Германии шторм "Ксавьер" остановил движение поезда Москва — Париж

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Бушующий в Германии шторм "Ксавьер" остановил движение поезда Москва — Париж

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Пассажиры и проводники фирменного поезда № 23/24 Москва-Берлин-Париж на Белорусском вокзале. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Обрушившийся на Германию шторм "Ксавьер" парализовал движение железнодорожного транспорта в стране — ряд направлений пришлось временно закрыть. Как сообщает сайт РЖД, остановился и следовавший из Москвы в Париж поезд.

— Поезд № 23 Москва — Париж остановлен на станции Жепин (город на западе Польши на границе с Германией. — Прим. Лайфа). По информации немецких железных дорог, открытие участка Франкфурт-на-Одере — Берлин ожидается к середине дня 7 октября, — говорится в распространённом сообщении.

Российским железнодорожникам удалось договориться с представителями Польши, Германии и Франции, чтобы пассажиров этого поезда доставили до станций назначения автобусами и местными поездами.

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