Присоединившуюся к воюющему в Сирии сыну "джихади-бабулю" приговорили к 10 годам

Женщина оправдывалась тем, что хотела провести побольше времени со своим отпрыском на случай, если того убьют.

Парижский суд вынес приговор 51-летней Кристин Ривьер, которая вслед за своим сыном, воюющим на стороне боевиков ИГИЛ*, отправилась в Сирию. Как сообщает агентство Reuters, ближайшие десять лет женщина проведёт в тюрьме.

Кристин, прозванную следователями и СМИ "джихади-бабулей", арестовали в 2014 году после третьего её визита в Сирию. В своё оправдание она заявила, что просто хотела провести время с сыном на случай, если того убьют во время конфликта.

Однако и сторона обвинения, и судья посчитали, что своими действиями "джахади-бабуля" не только выразила твёрдую приверженность идеям ИГИЛ, но и помогла террористической группировке развить логистическое направление.

— Вместо того чтобы пытаться отговорить вашего сына, вы, кажется, наоборот, его поощряли, — заявил судья.

Сын Кристин Ривьер Тайлер Вилюс сейчас также находится в тюрьме и ожидает суда. Его подозревают в том, что он был лично знаком с террористами, осуществившими атаку на Париж в ноябре 2015 года, жертвами которой стали 130 человек.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.