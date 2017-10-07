В США заинтересовались российским методом лечения наркозависимых

Национальный антинаркотический союз России представил в ООН альтернативу заместительной метадоновой терапии.

Американские наркологи заинтересовались российской альтернативой заместительной метадоновой терапии для лечения наркозависимых. Об этом сообщает ТАСС.

Российская методика была представлена на мероприятии, проходившем "на полях" сессии Генассамблеи ООН. Она представляет программу —альтернативу метадоновой заместительной терапии и предполагает полный отказа от приёма наркотических средств.

— Они готовы наш опыт использовать в Америке, проводить у себя программы drug-free, — отметил собеседник агентства заинтересованность, высказанную американскими специалистами.

Заместительная терапия подразумевает, что людям, страдающим от наркозависимости, назначают препарат с некоторыми свойствами опиатов. Такое лечение, в отличие от российской методики, не позволяет полностью исключить контакт с наркотическими веществами.