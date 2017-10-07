ФБР попросило лас-вегасцев помочь выяснить причины бойни на кантри-фестивале

Вокруг города появятся рекламные щиты с просьбой предоставить хоть какую-то информацию

После пяти дней изучения жизни лас-вегасского стрелка Стивена Пэддока сотрудники ФБР признались, что до сих пор не могут понять, что заставило мужчину совершить массовое убийство на фестивале кантри-музыки. Сотрудники спецслужб объявили о своих планах установить в городе рекламные щиты, чтобы привлечь на помощь общественность. Об этом сообщает агентство Associated Press.

— Если вы что-то знаете, расскажите об этом. Мы не остановимся, пока не докопаемся до правды, — такой текст, как пояснил сотрудник ФБР Аарон Роуз, появится на билбордах.

Правоохранители также отметили, что обычно убийцы оставляли какие-нибудь заметки, сообщения в социальных сетях, информацию на компьютере или звонили в полицию. Но здесь оказался нетипичный случай. Исследователи изучили социальное поведение, финансовое положение, любую возможность радикализации Пэддока, словом, всё, что могло бы объяснить его поступок.

Сотрудники выяснили, что Пэддок тщательно спланировал свою атаку. Он попросил комнату на верхнем этаже с видом на фестиваль, купил 23 ружья и настраивал камеры внутри и снаружи своего номера, чтобы следить за приближающимися офицерами.

Ранее Лайф писал, что он рассматривал возможность массового расстрела и на других объектах, так как бронировал номера с видом на фестиваль Lollapalooza в Чикаго в августе и шоу Life Is Beautiful возле Лас-Вегаса в конце сентября.