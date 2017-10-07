Дочь Курта Кобейна летела в самолёте, чей двигатель взорвался над Атлантикой

Сейчас девушка благодарит судьбу за то, что просто имеет возможность просыпаться по утрам.

Дочь вокалиста легендарной группы Nirvana Курта Кобейна Фрэнсис Бин Кобейн на своей странице в Instagram рассказала, что была одной из пассажирок лайнера Airbus A380, двигатель которого взорвался в небе над Атлантикой. Признание девушка сделала через несколько дней после того, как чудом избежала гибели.

— 30 сентября я села в самолёт Air France A380. Ирония заключается в том, что ранее у меня был забронирован билет на другой рейс, но я поменяла его, чтобы пораньше вернуться домой. Это был момент, который изменил всё, что я думала, что знала, — написала Фрэнсис.

Сейчас девушка благодарит судьбу за то, что просто имеет возможность просыпаться по утрам.

— Когда я увидела, что крыло самолёта прямо передо мной загорелось, я заключила сделку сама с собой. Я пообещала себе, что, если останусь жива, то не буду потворствовать социальным штампам, а просто позволю людям, которых люблю, знать, насколько сильно я люблю их, — добавила она.

В минуты перед посадкой Фрэнсис Бин Кобейн, по собственному признанию, не была уверена, сможет ли она ещё хотя бы раз увидеть свою маму, своего парня, близких друзей и домашних питомцев.

Напомним, инцидент произошёл 30 сентября с самолётом A380 авиакомпании Air France, выполнявшим рейс по маршруту Париж — Лос-Анджелес. В небе над Атлантическим океаном один из двигателей лайнера взорвался, и экипаж принял решение совершить экстренную посадку в канадском городе Гус-Бей.