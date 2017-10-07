Бывший гендиректор Sony рассказал, как "подсел" на сериалы Netflix

Майкл Линтон смог понять, почему все одержимы сериалами благодаря тому, что был вынужден провести две недели в кровати.

Бывший генеральный директор компании Sony Entertainment Майкл Линтон рассказал, как столкнулся с миром сериалов и был поглощён им. Об этом сообщает издание Business Insider.

Линтон утверждает, что никогда не мог понять одержимости молодёжи сервисом Netflix и того, что они проводят всё свободное время перед экраном телевизора.

Ответ Линтон получил лишь когда заболел и, будучи в течение двух недель прикованным к кровати, начал смотреть сериалы.

— Я смотрел буквально всё. Только тебе начинает казаться, что хватит, как тебе предлагают ирландскую комедию или иранский фильм. Я был буквально пойман миром Netflix, — отметил он.

Сейчас Линтон занимает один из ведущих постов в компании Snap Inc, одним из основных продуктов которой является приложение Snapchat.