Учёные: гены неандертальцев повышают склонность к депрессии и курению

К такому выводу пришли немецкие исследователи, изучив особенности влияния ДНК древних людей на современных homo sapiens.

Учёные из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Лейпциге установили, что ДНК неандертальцев оказывает влияние на поведение и привычки современных людей. К такому выводу они пришли в исследовании, опубликованном в издании American Journal of Human Genetics.

Сообщается, что ДНК неандертальцев может быть обнаружена у пяти процентов современных европейцев и азиатов. В геном homo sapiens ДНК древних людей попала в результате скрещивания, которое могло иметь место примерно 50 тысяч лет назад.

Характерно, отмечается в исследовании, что гены древних людей не "спящие", а наоборот — частично определяют внешний вид и поведение людей современных.

В частности, ДНК неандертальцев оказывает влияние на цвет кожи и волос. Более того, гены древних людей могут быть в ответе за чувство изоляции и подавленности, а также, как ни странно, за привыкание к никотину и последующую тягу к курению.

Ранее Лайф также сообщал об особенностях взросления неандертальцев.