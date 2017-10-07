В США персонал дома престарелых уволили после гибели из-за жары 12 постояльцев

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В США персонал дома престарелых уволили после гибели из-за жары 12 постояльцев

1998

Реабилитационный центр во Флориде. Фото: © Sun Sentinel

Все 245 сотрудников дома престарелых в американском штате Флорида лишились работы из-за гибели 12 стариков. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как ранее сообщал Лайф, бушевавший во Флориде ураган "Ирма" повредил установленный рядом с домом престарелых трансформатор. Из-за этого в самом учреждении оказались обесточены кондиционеры. Обрушившаяся после урагана жара в буквальном смысле убила в непроветриваемом помещении восемь пожилых людей. Чуть позже погибли ещё четверо.

Губернатор штата Рик Скотт заявил, что не позволит продолжать работу учреждению, работники которого не способны нести ответственность за нуждающихся в постоянном уходе пожилых людей.

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