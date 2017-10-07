Китаянка ослепла на один глаз после 24 часов игры на телефоне

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Китаянка ослепла на один глаз после 24 часов игры на телефоне

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Фото: © REUTERS

Офтальмологи диагностировали у 21-летней жительницы КНР окклюзию центральной артерии сетчатки, обычно возникающую у пожилых людей.

Жительница Китая ослепла на один глаз из-за того, что провела 24 часа за игрой на телефоне. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Офтальмологи, осмотревшие правый глаз геймерши, диагностировали окклюзию центральной артерии сетчатки — явление, свойственное для пожилого возраста.

Женщина пояснила, что причиной недуга считает мобильную игру, за которой она могла проводить по 24 часа, не прерываясь даже для приёма пищи.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что немецкие учёные признали видеоигры безопасным увлечением.

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