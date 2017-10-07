В США автомобиль наехал на группу военнослужащих

Подробности произошедшего, кто был за рулём, а также марка автомобиля пока не сообщаются.

На военной базе Fort Jackson в городе Колумбия автомобиль протаранил группу военных. В результате произошедшего двое солдат погибли, шестеро получили ранения. Об этом сообщает USA Today.

—Трагический инцидент с участием военного транспорта и строя солдат привёл к смерти двух военнослужащих и травмам ещё у шести, — говорится в сообщении, опубликованном в "твиттере" военной базы.

Ранее Лайф сообщал о том, что легковой автомобиль протаранил здание центра детского развития в нью-йоркском районе Бронкс. В результате тяжёлые травмы получили три человека.