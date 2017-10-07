Пушков назвал решение Вашингтона продать THAAD саудитам рефлексом собаки Павлова

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Пушков назвал решение Вашингтона продать THAAD саудитам рефлексом собаки Павлова

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Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщение о том, что Вашингтон и Эр-Рияд достигли договорённости о продаже американских систем противоракетной обороны THAAD на сумму 15 миллиардов долларов.

— Госдеп срочно одобрил поставку Эр-Рияду систем ПВО на 15 млрд. Испугались наших С-400, особенно после Турции. Рефлекс — как у собаки Павлова, — написал Пушков на своей странице в "Твиттере".

Напомним, ранее о своём желании приобрести российские системы С-400 заявила Анкара. Турция даже внесла задаток, чем вызвала недовольство у американских властей.

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