Пушков назвал решение Вашингтона продать THAAD саудитам рефлексом собаки Павлова

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщение о том, что Вашингтон и Эр-Рияд достигли договорённости о продаже американских систем противоракетной обороны THAAD на сумму 15 миллиардов долларов.

Госдеп срочно одобрил поставку Эр-Риаду систем ПВО на 15 млрд. Испугались наших С-400, особ. после Турции. Рефлекс - как у собаки Павлова. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 октября 2017 г.

— Госдеп срочно одобрил поставку Эр-Рияду систем ПВО на 15 млрд. Испугались наших С-400, особенно после Турции. Рефлекс — как у собаки Павлова, — написал Пушков на своей странице в "Твиттере".

Напомним, ранее о своём желании приобрести российские системы С-400 заявила Анкара. Турция даже внесла задаток, чем вызвала недовольство у американских властей.