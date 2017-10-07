Серия ураганов привела к первой за последние семь лет потере рабочих мест в США

Читайте также

Серия ураганов привела к первой за последние семь лет потере рабочих мест в США

1302

Последствия урагана "Харви". Фото © REUTERS/DroneBase

Несколько обрушившихся на Соединённые Штаты мощных ураганов стали причиной первого за последние семь лет сокращения числа рабочих мест.

Как сообщает издание The Hill, за сентябрь рынок труда потерял порядка 33 тысяч рабочих мест, но при этом уровень безработицы достиг самой низкой за последние 16 лет отметки — 4,2 процента.

— И хотя в сентябре произошла значительная потеря рабочих мест, рынок труда остаётся в хорошей форме. В произошедшем повинны ураганы "Харви", "Ирма" и "Мария", а вовсе не слабость экономики, — прокомментировал главный экономист американской финансовой корпорации PNC Гус Фаучер.

Эксперты ожидают, что уже в октябре произойдёт увеличение числа рабочих мест, причём тенденция эта сохранится как минимум до конца 2018 года благодаря поддержке правительства и страховым выплатам.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!