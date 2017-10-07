Вице-премьер Киргизии разбился в ДТП

Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров, а также его помощник и личный водитель погибли в автоаварии в предместье Бишкека. Как уточнили в правоохранительных органах республики, авария произошла у села Садовое. Внедорожник, на котором ехал вице-премьер, столкнулся с грузовиком.

Все находившиеся в легковой машине погибли на месте. Водитель КамАЗа получил травмы и был госпитализирован.

— По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб Джумакадыров, после завершения оперативно-следственных мероприятий, которые в настоящее время проводятся на месте трагедии, будет возбуждено уголовное дело, — заявил ТАСС пресс-секретарь МВД Киргизии Бакыт Сейитов.