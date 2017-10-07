Жители Китая сняли на видео мощный взрыв метеорита в атмосфере Земли

По данным учёных НАСА, энергия от распада метеорита при падении была эквивалентна детонации 540 тонн тротила.

Жители округа Шангри-Ла в провинции Юньнань на юго-западе Китая стали свидетелями редкого явления — падения метеорита со взрывом в атмосфере. Инцидент попал на записи десятка камер наружного наблюдения и видеорегистраторов. На кадрах видно, как в течение нескольких секунд ночное небо озаряется ярким светом, а также можно наблюдать падающий огненный шар.

Взрыв метеорита зафиксировали также сотрудники американского космического агентства НАСА и даже произвели его замеры. По их данным, взрыв метеорита во время падения произвёл 0,54 килотонны энергии. Это эквивалентно подрыву 540 тонн тротила.

Asteroid hit near Shangri-La County in SW China's Yunnan.The hit has made an explosion equivalent to 540 tons of TNT https://t.co/rTia92qyTq pic.twitter.com/DxVWTDa9Jz — People's Daily,China (@PDChina) 5 октября 2017 г.

На данный момент неизвестно долетели ли остатки метеорита до земли или полностью сгорели в атмосфере. Ведутся поиски небесных тел в предполагаемом районе падения.