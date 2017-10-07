Жители Китая сняли на видео мощный взрыв метеорита в атмосфере Земли

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Жители Китая сняли на видео мощный взрыв метеорита в атмосфере Земли

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По данным учёных НАСА, энергия от распада метеорита при падении была эквивалентна детонации 540 тонн тротила.

Жители округа Шангри-Ла в провинции Юньнань на юго-западе Китая стали свидетелями редкого явления — падения метеорита со взрывом в атмосфере. Инцидент попал на записи десятка камер наружного наблюдения и видеорегистраторов. На кадрах видно, как в течение нескольких секунд ночное небо озаряется ярким светом, а также можно наблюдать падающий огненный шар.

Взрыв метеорита зафиксировали также сотрудники американского космического агентства НАСА и даже произвели его замеры. По их данным, взрыв метеорита во время падения произвёл 0,54 килотонны энергии. Это эквивалентно подрыву 540 тонн тротила.

На данный момент неизвестно долетели ли остатки метеорита до земли или полностью сгорели в атмосфере. Ведутся поиски небесных тел в предполагаемом районе падения.

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