Nissan обвинили в махинациях во время проверки качества авто

Ранее проходили обыски на предприятиях компании в Тогити и Киото. После этого представители Nissan Motor заявили, что отзовут 1,2 млн авто, которые приобретались в Японии в последние три года.

Специалисты обнаружили печати сертифицированных проверяющих, но выяснили, что в качестве авто производителя Nissan удостоверялись другие люди. По словам экспертов, у них не было требуемых полномочий. Как оказалось, проверку проводили те, кто работал по контракту.

Японский министр земли, инфраструктуры и транспорта Кеити Иссии заявил, что данная ситуация подорвала основы системы сертификации качества автомобилей в Японии. Действия компании Nissan Motor он назвал достойными только сожалений. Специалисты проводят расследование, чтобы выяснить, кто был в курсе такой махинации.

Ранее Лайф сообщал, что на двух заводах автогиганта в префектурах Киото и Тотиги прошли обыски. Их необходимость власти страны объяснили несоответствием проверок машин перед продажей законодательству.