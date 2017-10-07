Американские СМИ заявили, что дни Тиллерсона в качестве госсекретаря сочтены

Ранее одно из изданий заявило, что Тиллерсон якобы оскорбил президента США, однако в Госдепартаменте данную информацию опровергли.

Телекомпания CNN заявила со ссылкой на представителей американской администрации, что Рекс Тиллерсон может вскоре завершить свою работу на посту госсекретаря США. По словам сотрудников СМИ, в администрации президента называют отношения нынешнего главы Госдепа и Дональда Трампа "упавшими до новой низкой точки".

По информации CNN, Тиллерсон ранее говорил своим знакомым, что планирует работать на посту госсекретаря не менее года, но якобы раздражение относительно действий Дональда Трампа вынуждает его отказаться от прежних намерений.

Отметим, что ранее сотрудники NBC заявили со ссылкой на свои источники, что Тиллерсон пригрозил Трампу покинуть пост госсекретаря страны после одной из публичных речей американского президента, а также из-за разногласий по политическим вопросам. Однако вскоре Дональд Трамп потребовал от телеканала извинений за распространение ложной информации.