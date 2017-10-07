На юго-восточном побережье США вводится комендантский час из-за шторма "Нэйт"

В связи с приближением урагана на территории нескольких штатов введён режим чрезвычайной ситуации.

В американском штате Луизиана, в Новом Орлеане, власти ввели комендантский час из-за приближения к городу тропического шторма "Нэйт". Об этом гражданам сообщил мэр города Митч Ландре.

— Я ввожу обязательный к исполнению комендантский час, который начинается с 18:00 в субботу и завершится утром в воскресенье, — написал глава Нового Орлеана на своей странице в "Твиттере".

Жителям города рекомендовано сделать запасы еды, питьевой воды и самых необходимых вещей. Кроме того, они должны переместить автомобили на возвышенные места и убрать мусор и мелкие предметы с личных участков, чтобы они не представляли угрозы для граждан во время усиления ветра.

Помимо Луизианы меры предосторожности приняты в штатах Флорида и Алабама. Там введён режим ЧС.

По данным Национальной метеорологической службы США, шторм лишь набирает силу. В настоящий момент скорость ветра в его эпицентре достигает 26 м/с с порывами до 30 м/с.

Напомним, что за последние два месяца США пережили три мощнейших урагана. Первый из них — "Харви" — обрушился на американский штат Техас в конце августа. Его жертвами стали более 80 человек, тысячи людей пострадали. Следом за ним во Флориду и на Антильские острова пришла "Ирма". По последней информации, она унесла жизнь не менее 124 человек. Более 30 человек стали жертвами шторма "Мария".