Новые слушания в конгрессе по "Лаборатории Касперского" назначены на 25 октября

Ранее сенат американского конгресса запретил госучреждениям пользоваться программным обеспечением компании.

Комитет Палаты представителей США по науке, космосу и технологиям назначил новые слушания по делу "Лаборатории Касперского" на 25 октября. Это его вторая попытка провести такие слушания, однако в прошлый раз, когда на заседание пригласили руководителя компании Евгения Касперского, их отменили.

— Да, мы можем подтвердить, что комитет проведёт слушания 25 октября. Состав приглашённых участников пока ещё уточняется, — цитирует ТАСС представителя комитета.

Напомним, в сентябре сенат Конгресса США запретил госучреждениям пользоваться программным обеспечением "Лаборатории Касперского", чтобы ликвидировать уязвимость в системе национальной безопасности США. Как заявил позже Евгений Касперский, слушания отложили на неопределённый срок, однако стало известно, что конгресс всё же провёл секретный брифинг по поводу Касперского.