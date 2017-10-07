Новые слушания в конгрессе по "Лаборатории Касперского" назначены на 25 октября

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Новые слушания в конгрессе по "Лаборатории Касперского" назначены на 25 октября

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Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ранее сенат американского конгресса запретил госучреждениям пользоваться программным обеспечением компании.

Комитет Палаты представителей США по науке, космосу и технологиям назначил новые слушания по делу "Лаборатории Касперского" на 25 октября. Это его вторая попытка провести такие слушания, однако в прошлый раз, когда на заседание пригласили руководителя компании Евгения Касперского, их отменили.

— Да, мы можем подтвердить, что комитет проведёт слушания 25 октября. Состав приглашённых участников пока ещё уточняется, — цитирует ТАСС представителя комитета.

Напомним, в сентябре сенат Конгресса США запретил госучреждениям пользоваться программным обеспечением "Лаборатории Касперского", чтобы ликвидировать уязвимость в системе национальной безопасности США. Как заявил позже Евгений Касперский, слушания отложили на неопределённый срок, однако стало известно, что конгресс всё же провёл секретный брифинг по поводу Касперского.

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