В Приморье ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Как отмечается, в Кавалеровском районе нашли пожары на общей площади почти в 350 гектаров.

Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Приморского края объявили режим ЧС после того, как лесные пожары были зафиксированы в регионе. В частности, на территории Кавалеровского района выявлено 13 возгораний на общей площади почти в 350 гектаров. Огонь уничтожил порядка 85 гектаров лесного фонда.

— Лесопожарная обстановка на территории Приморского края стоит на особом контроле у руководства Главного управления МЧС России по Приморскому краю, — отмечается в сообщении.

Как сообщили в министерстве, в ликвидации огня в Кавалеровском районе принимает участие более 100 человек и 40 единиц техники. Глава района Сергей Гавриков сообщил, что угрозы для населённых пунктов нет.