Полностью полёты авиакомпания прекращает с 15 октября. Оставшихся на курортах россиян отправят домой на самолётах других перевозчиков.

Туроператоры России прекратили сотрудничество с "ВИМ-авиа" с 7 октября. Как сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров (АТОР), последний рейс перевозчика отправится из итальянского курорта Римини.

— С 15 октября "ВИМ-авиа" прекращает все полёты. Но туроператоры завершают свою работу с этой авиакомпанией раньше — 6 октября будет выполнен заключительный рейс с Тенерифе, а 7 октября — последний рейс из Римини, — уточняется в сообщении.

С 28 сентября по 5 октября "ВИМ-авиа" с помощью туроператоров вывезла около 24 тысяч туристов, большая часть которых отдыхала в Турции. Отмечается, что оставшиеся 7,3 тысячи россиян попадут домой до 28 октября с помощью других авиакомпаний.

Напомним, 25 сентября "ВИМ-авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров в связи с финансовыми трудностями.