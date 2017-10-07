Рособрнадзор сообщил о лишении лицензии трёх российских вузов

Читайте также

Рособрнадзор сообщил о лишении лицензии трёх российских вузов

1

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Кроме того, ещё двум образовательным учреждениям запрещено принимать документы от абитуриентов.

Представители Рособрнадзора сообщили о лишении лицензии трёх российских вузов. Такое решение было принято на основании решения Арбитражного суда.

Так, речь идёт о НОУ ВПО "Международная академия оценки и консалтинга", ОАНО ВО "Институт экономики бизнеса", ЧОУ ВО "Сочинский институт экономики и информационных технологий".

Кроме того, в два российских вуза запретили принимать абитуриентов за неисполнение предписаний в установленные сроки. Речь идёт о: ЧОУ ВО "Самарская гуманитарная академия", филиале АНОО ВО "Воронежский экономико-правовой институт" в Липецке.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!