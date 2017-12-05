Профессия строителя станет самой востребованной к 2020 году в России

Согласно оценкам Минтруда, число специалистов, занятых в сфере обрабатывающего производства, снизится.

К 2020 году труд специалистов в области строительства, торговли, предоставления услуг и операций с недвижимостью станет более востребованным. Такой прогноз представили в Министерстве труда России, сообщают "Известия".

По данным ведомства, доля занятых операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг вырастет с 9,9 до 10,1%, в строительстве — с 8,6 до 8,8% и в торговле — с 18,9 до 19,2% соответственно.

Отмечается, что такое оживление в сфере строительства связано с общими положительными тенденциями в экономике страны. Так, благодаря рекордному падению ставок на ипотеку в уходящем году особенный подъём наблюдается в жилищной стройке.

При этом, согласно оценкам министерства, к 2020 году упадок ждёт обрабатывающее производство — с 14,2 до 14%.