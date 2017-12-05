Минфин может уменьшить расходы на региональных чиновников

Значительное сокращение объёма средств на обеспечение власти в регионах станет возможным благодаря новой методике расчёта, разработанной ведомством.

В Министерстве финансов предложили поменять методику по определению количества расходов на региональные власти. Соответствующий проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РБК.

Согласно документу, ведомство сократит дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Кроме того, будут сокращены доходы, в число которых входят зарплаты чиновникам, расходы на транспорт и содержание офисов.

Как сообщает издание, такое нововведение означает, что планка расходов на содержание региональных чиновников понизится.

Сейчас методика расчёта расходов на региональные власти учитывает прогнозный объём доходов субъекта, размер федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, расходы на зарплату чиновников, доходы от транспортного налога, акцизов на бензин, дизтопливо и моторные масла, формирующие дорожные фонды.

Но после принятия нового проекта Минфина эти показатели будут устанавливаться ежегодно. И при этом превысить расходы на чиновников можно будет только тем регионам, чьи доходы за год снизились более чем на 5%.

Также в документе указано, что расходы на содержание госорганов не учитывают трат на премии эффективным госслужащим. Поэтому, по мнению аналитика издания, поощрение чиновников можно будет осуществлять только на сэкономленные в госаппарате средства.