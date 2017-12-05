Ростехнадзор запустит два новых атомных энергоблока

На объектах провели все необходимые испытания на соответствие требованиям эксплуатации и безопасности.

Ростехнадзор подтвердил готовность новых атомных энергоблоков — № 1 Ленинградской АЭС-2 и № 4 Ростовской АЭС — к физическому пуску в декабре 2017 года, выдав лицензию на их эксплуатацию, сообщается на официальном сайте "Росэнергоатома".

Получение такой лицензии означает полную готовность блоков к использованию и качество всех проведённых работ. На объектах провели все необходимые испытания на соответствие требованиям эксплуатации и безопасности.

Эксплуатация будет идти поэтапно, и первым шагом станет завоз на площадку первого пускового комплекса тепловыделяющих сборок с ядерным топливом. После входного контроля кассеты будут загружены в активную зону реактора, и тогда состоится физический пуск блока.

АЭС используются 31 страной. Их подавляющее большинство расположено в Европе, Северной Америке, Дальневосточной Азии и на территории бывшего СССР. В Африке их почти нет, а в Австралии и Океании нет вообще. В мире действует 411 энергетических ядерных реакторов общей мощностью 353,4 ГВт.