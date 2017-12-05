Желающих вынести Ленина из мавзолея стало меньше

Согласно результатам опроса, количество сторонников захоронения революционера упало на 17%.

За то, что Владимира Ленина нужно похоронить, сейчас высказываются 41% респондентов, в то время как весной их было 58%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Левада-центр".

Россияне разделились во мнениях, как нужно поступить с телом вождя мирового пролетариата. 41% опрошенных граждан считают, что он должен остаться в мавзолее, и также 41% полагают, что его необходимо предать земле. Остальные 18% затрудняются ответить на этот вопрос.

Также социологи спросили у граждан России, как поступить с захоронениями разных деятелей у Кремлёвской стены. Оставить их там же предлагают 60% опрошенных, а 24% респондента предлагают их перезахоронить.

Опрос был проведён "Левада-центром" 24–28 октября среди 1600 человек в 137 населённых пунктах России.