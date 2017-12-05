Полиция применила слезоточивый газ против сторонников Саакашвили

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Полиция применила слезоточивый газ против сторонников Саакашвили

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Обстановка в Киеве, где сегодня был задержан спецслужбами экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, продолжает накаляться. Центр столкновений территориально сместился с площадки во дворе дома, где живёт политик, к Европейской площади. Именно там сторонникам Саакашвили удалось заблокировать микроавтобус с задержанным Михо.

<p>Фото украинского издания <a href="https://strana.ua/news/109447-na-evropejskoj-ploshchadi-politsija-primenila-slezotochivyj-haz.html" target="_blank">&#34;Страна&#34;</a></p>

Между сторонниками грузинского политика и силовиками продолжаются стычки, полиция в ответ щедро поливает активистов слезоточивым газом.

В результате беспорядков уже есть пострадавшие: у одного из сотрудников спецназа — вывих кисти, один из протестующих порезал руку, пытаясь выбить стёкла в микроавтобусе силовиков. Многие жалуются на ссадины, гематомы и ожоги глаз.

<p>Фото украинского издания <a href="https://strana.ua/news/109447-na-evropejskoj-ploshchadi-politsija-primenila-slezotochivyj-haz.html" target="_blank">&#34;Страна&#34;</a></p>

Напомним, сегодня утром Михаил Саакашвили был задержан в Киеве спецназом СБУ. По одним данным, ему предъявили обвинение в попытке свержения государственной власти, по другим — экс-президент Грузии проходит подозреваемым по делу о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".

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