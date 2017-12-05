NASA удалось запечатлеть уникальную "взрывную" галактику

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NASA удалось запечатлеть уникальную "взрывную" галактику

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Фото: ©ESA/Hubble & NASA 

Такой масштабный выброс энергии длится не больше часа и является одним из самых редких космических явлений.

NASA представило общественности уникальный снимок, сделанный с помощью орбитального телескопа Hubble, — на нём удалось запечатлеть уникальную "взрывную" галактику.

Уже в 190 миллионах световых лет от Земли спиралевидная галактика ESO 580-49 находится в созвездии весов. И несмотря на то что она выглядит достаточно спокойной совсем недавно, как отмечают специалисты, внутри неё произошёл мощный взрыв.

В NASA отметили, что масштабные выбросы энергии относятся к самым редким космическим явлениям и длятся от нескольких секунд до часа. Но при этом яркое сияние после вспышки сохраняется в течение длительного времени.

Учёным пока не удалось выяснить, почему на спиралевидной галактике произошёл взрыв.

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