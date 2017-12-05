Жительница Петербурга отсудила более миллиона рублей за упавший на неё балкон

Инцидент произошёл летом текущего года. Причём на тот момент женщина была беременна.

23-летняя жительница Санкт-Петербурга получила 1,2 миллиона рублей от коммунальной службы в качестве компенсации морального вреда, после того как летом этого года на неё упала балконная плита с шестого этажа во дворе дома на улице Октябрьской. Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по городу, женщина, которая на момент происшествия была беременна, получила травму головы.

— Пострадавшую с ушибами и травмами госпитализировали, наложили 10 швов на голове. К счастью, жизнь ребёнка оказалась вне опасности, — говорится в сообщении.

Указывается, что у пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану затылочной области, а также перелом затылочной кости и ушиб грудной клетки.

Как отметили в ведомстве, на счету у коммунальщиков было недостаточно средств для уплаты долга, поэтому приставам пришлось продавать имущество организации.