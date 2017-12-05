Житель ХМАО сжёг двух человек в охотничьем домике и сбежал

Инцидент произошёл в 72 километрах от посёлка Мортка Кондинского района, на территории Леушинского лесничества.

В Югре разыскивают подозреваемого в убийстве двух человек, останки которых нашли на месте сгоревшей охотничьей избушки, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

— Личности погибших установлены — это жители посёлка Мортка 1983 и 1972 годов рождения, один из которых являлся хозяином охотничьего домика, — рассказали в следственном отделе.

Сообщается, что инцидент произошёл в 72 километрах от посёлка Мортка Кондинского района, на территории Леушинского лесничества. После преступления злоумышленник скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", ведётся розыск мужчины.