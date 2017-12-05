Кремль решил хранить молчание до объявления решения МОК по российским атлетам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут хранить молчание, пока МОК не примет решение о допуске российских спортсменов до участия в ОИ-2018.

— Мы же предпочтём сейчас хранить молчание до того, как МОК огласит то или иное решение, а главное — до того, как мы получим какую-то письменную информацию, официальную информацию от МОК на этот счёт, — сообщил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Москва будет защищать интересы атлетов и интересы РФ.

Сегодня МОК объявит, будут ли российские спортсмены участвовать в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.