Взрыв прогремел на карьере в Ленинградской области

В результате инцидента, который произошёл в ночь на 4 декабря, трое мужчин получили травмы.

Взрыв произошёл во время пожара в строительном вагончике на карьере в посёлке Возрождение Выборгского района Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе областного управления СК России, инцидент произошёл около 4:00 мск в ночь на четвёртое декабря.

В ведомстве отметили, что трое мужчин в возрасте от 24 до 36 лет, которые принимали участие в тушении пожара, получили различные повреждения. В связи с произошедшим проводится проверка. Причины инцидента устанавливаются.