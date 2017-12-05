Британку вывела из себя соседская "рождественская" секс-кукла

Возмущённая женщина пожаловалась, что соседи вывесили на стене гаража непристойную игрушку.

Жительница Великобритании на одном из материнских форумов пожаловалась на соседей, которые на Рождество нарядили секс-куклу вместо ёлки, сообщает местное издание Liverpool Echo.

— Они вывесили секс-куклу на стене своего гаража! Типичная надувная кукла с открытым ртом, — возмутилась женщина с ником reluctantpearlclutcher. Она добавила, что на игрушку для взрослых навесили мишуру, как на рождественскую ёлку, а также колпак Санты. По мнению британки, её дети не должны смотреть на подобное.

Пользователи форума в комментариях предложили девушке разнообразные способы решения проблемы — от прицельного метания в куклу острых дротиков до переодевания её в свитер с оленями.

Женщина уже была готова обратиться в полицию и даже спрашивала об этом на форуме, однако вскоре соседи всё-таки убрали непристойную игрушку.

Ранее в Австралии мужчина похитил секс-куклу за 5 тысяч долларов.