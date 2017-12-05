Шкиряк уверен, что только прыжок с крыши поднял бы рейтинг Саакашвили

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк раскритиковал бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили за его поведение на крыше дома в центре Киева. По его мнению, экс-президент Грузии — трус.

— Саакашвили трус. Сегодня Мишка на крыше кричал, что прыгнет, но не прыгнул. Думаю, если бы всё-таки что-то постелили и он прыгнул, рейтинг хоть как-то бы поднялся, — заявил Шкиряк.

При этом он считает Саакашвили фейком, раздутым на Украине. Кроме того, для Шкиряка экс-глава Одесской ОГА является "пустым местом и пшиком".

Как уже сегодня сообщал Лайф, Саакашвили забрался на крышу после того, как спецназ СБУ пришёл к нему с обысками. Сейчас бывший президент Грузии задержан. Однако под стенами его дома начались столкновения: в беспорядках участвуют сторонники Саакашвили.

Лайф ведёт онлайн-трансляцию событий с места беспорядков.