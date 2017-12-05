Для скорости работы. Путин предложил научить правительство программе JAWS

Президент РФ Владимир Путин посетил Российскую государственную специализированную академию искусств. Главе страны продемонстрировали спецустройство, при помощи которого незрячие люди могут понять, о чём идёт речь в напечатанном тексте.
Так, используется программа экранного доступа JAWS, которая "зачитывает" текст с экрана компьютера. За минуту она произносит 252 слова. Текст машина читала настолько быстро, что людям с неослабленным зрением не было бы понятно ничего.
— Это вы с такой скоростью воспринимаете текст? — удивился президент.
Ему ответили положительно. Тогда российский лидер отметил, что владение такой программой пригодилось бы кабмину.
— Надо правительство научить, производительность труда повысится, — отметил российский лидер.
- Популярные
- По времени