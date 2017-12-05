Рубины для Собчак. Венедиктов подарил телеведущей серьги за 1,1 млн рублей

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Рубины для Собчак. Венедиктов подарил телеведущей серьги за 1,1 млн рублей

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Сообщается, что такие серьги её любимый бренд уже не производит и их можно изготовить только по спецзаказу.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов подарил телеведущей Ксении Собчак серьги с рубинами во время её визита в редакцию. Об этом сообщила сама Собчак в своём "инстаграме" ещё в ноябре, уточнив, что украшения являются подарком Венедиктова ко дню её рождения.

Лучшие друзья девушек-Эхо Бриллианты!!! В жизни всегда есть место чуду!!! Приходишь к @aavst чтобы тебя помучили 4 Алексея, а уходишь с подарком на др в виде рубиновых сережек от любимого дизайнера @yanajewellery ! Леша!! Не может быть прекрасный журналист еще и таким ЩЕДРЫМ-это слишком много достоинств в одном человеке!!! Удивлена и ошарашена❤️❤️❤️!! #девочкиналетайте #риалмэн #бриллиантынаэхе

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

— Не может быть прекрасный журналист ещё и таким щедрым, — написала телеведущая, добавив, что рубиновые серьги, которые она получила от Венедиктова, из коллекции её любимого дизайнера.

Как сообщает телеграм-канал Super, цена таких украшений — один миллион 120 тысяч рублей. Примечательно, что бренд уже не производит эти серьги, поэтому изготовить их могут только по спецзаказу.

<p>Фото: Super</p>

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