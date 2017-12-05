Учёные назвали один из главных признаков скорой смерти

По словам исследователей, организм начинает подавать первые сигналы ещё за 14 лет до кончины.

Специалисты Эксетерского университета в Великобритании пришли к выводу, что понижение артериального давления у пожилых людей с большой вероятностью свидетельствует о скорой смерти, сообщает JAMA Internal Medicine.

Британские учёные считают, что артериальное давление резко начинает падать и подниматься за два года до смерти Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Исследователи проанализировали записи о 46 тысячах британцев, которые умерли в возрасте 60 лет и старше. В выборку включали и тех, у кого практически не наблюдалось проблем со здоровьем. Также в ней были люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как оказалось, у обеих групп нашли постепенное падение артериального давления. Оно начиналось примерно за 14 лет до смерти. Наиболее существенным было за два года.