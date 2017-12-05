Верховный суд Испании отозвал ордер на арест Пучдемона

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Верховный суд Испании отозвал ордер на арест Пучдемона

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Карлес Пучдемон. Фото: ©REUTERS/Pascal Rossignol

Верховный суд Испании постановил отозвать международный ордер на арест бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и ещё четырёх бывших членов правительства автономии. Об этом сообщает El Pais.

Сообщается, что речь идёт о тех бывших членах правительства, которые сейчас находятся в Бельгии: Антонио Комине, Льисе Пуче, Меричель Серрете и Кларе Понсати.

По данным испанских СМИ, бельгийские власти уже оповещены о том, что ордер на арест Пучдемона отозван.

Как уже сообщал Лайф, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о выходе региона из состава Испании, в результате которого более 90% жителей автономии высказались за независимость. Однако Испания не признала результаты плебисцита, после чего руководство автономии лишилось своих постов, а Пучдемон бежал в Бельгию.

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