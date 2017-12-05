Тимошенко назвала действия Киева против Саакашвили политическим террором

По словам лидера "Батьковщины", Верховная рада обязана дать оценку происходящему, а силовики "должны прекратить этот позор".

Лидер украинской партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко расценивает действия властей Украины в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили как "политический террор". Об этом она заявила, выступая в Верховной раде.

— Никто не имеет права проводить массовые репрессии на глазах у всего мира и осуществлять расправу над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Это политический террор, который стал лицом Украины, — сказала Тимошенко.

Она подчеркнула, что действия правоохранителей, которые ворвались к Саакашвили и заставили его забраться на крышу, не что иное, как расправа.

Также лидер фракции призвала Верховную раду дать оценку происходящему, а силовиков "пояснить то, что происходит, и прекратить этот позор".

Как уже сегодня сообщал Лайф, Саакашвили забрался на крышу после того, как спецназ СБУ пришёл к нему с обысками. Сейчас бывший президент Грузии задержан. Однако под стенами его дома начались столкновения: в беспорядках участвуют сторонники Саакашвили.

Лайф ведёт онлайн-трансляцию событий с места беспорядков.